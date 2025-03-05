Nikoliers: выйти на рынок РФ в 2025 году планируют 25 отечественных брендов

По словам директора департамента торговой недвижимости Nikoliers Ирины Царьковой, ожидается, что в этом году в новых открытиях будут превалировать fashion-бренды, а также категории «товаров для спорта» и «общественного питания». Освобождение неэффективных площадей может привести к незначительной корректировке уровня вакансии в ТЦ. Однако почти все площадки, привлекательные для fashion-операторов, заняты, из-за чего вакантность находится на рекордно минимальном уровне. Этот тренд сохранится в перспективе трех лет: будет введено лишь несколько крупных объектов, которые подходят для fashion-арендаторов.