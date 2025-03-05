Nikoliers: выйти на рынок РФ в 2025 году планируют 25 отечественных брендов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Порядка 25 российских брендов планируют выйти на отечественный рынок в 2025 году, это на восемь марок меньше, чем годом ранее, говорится в сообщении международной консалтинговой компании Nikoliers.
«По оценке Nikoliers, в 2024 году на российский рынок вышло 33 отечественных бренда, в текущем году ожидается уменьшение их количества до 25», — отмечается в сообщении.
Так, в течение I квартала 2025 года на рынке уже появилось пять новых российских игроков профилей «одежда и обувь», «развлечения», «товары для спорта» и «товары для детей». Также в 2025 году ожидается выход на рынок РФ еще 22 торговых марок, три из них уже открыли свои первые магазины. В 2024 году отечественный рынок пополнился 30 новыми иностранными марками.
Компании стали меньше выходить на рынок РФ в связи с низким уровнем вакансий и дефицитом качественных локаций. Аналитики прогнозируют, что ситуация сохранится в перспективе трех лет. Рекордно низкий уровень вакансии в торговых центрах (ТЦ) сдерживает экспансию ретейлеров, особенно категории fashion. Это обусловлено низкой девелоперской активностью: по оценкам Nikoliers, в 2025 году ввод новых торговых центров не превысит 216 тыс. кв. м, в 2026-м — 292 тыс. кв. м. Новое строительство в основном будет представлено малоформатными ТЦ.
По словам директора департамента торговой недвижимости Nikoliers Ирины Царьковой, ожидается, что в этом году в новых открытиях будут превалировать fashion-бренды, а также категории «товаров для спорта» и «общественного питания». Освобождение неэффективных площадей может привести к незначительной корректировке уровня вакансии в ТЦ. Однако почти все площадки, привлекательные для fashion-операторов, заняты, из-за чего вакантность находится на рекордно минимальном уровне. Этот тренд сохранится в перспективе трех лет: будет введено лишь несколько крупных объектов, которые подходят для fashion-арендаторов.