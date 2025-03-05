«Выберу.ру»: объем онлайн-заявок на вклады в конце февраля упал на 7%

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Объем онлайн-заявок на оформление вкладов в банках РФ в январе 2025 года упал на 18% относительно декабря, а в феврале снизился на 7% от показателей января на фоне снижения ставок кредитными организациями. Об этом ТАСС сообщили в финансовом маркетплейсе «Выберу.ру».
«За прошедшие два месяца нового года мы видим охлаждение спроса на вклады. В январе объем онлайн-заявок на оформление вкладов упал на 18% относительно декабря, а в феврале он снизился еще на 7% от показателей января. Это стало самым низким значением с мая 2023 года, когда рынок также переживал период снижения интереса со стороны вкладчиков», — говорится в сообщении.
Директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко отметила, что интерес потребителей к вкладам снижается, поскольку банки стали снижать ставки по депозитным продуктам — сейчас они составляют порядка 20% для долгосрочных вкладов. «Ключевая ставка стабилизировалась на уровне 21% — в этом году уже прошло первое заседание по ключевой ставке, и она вновь осталась неизменной. Вероятно, банки восприняли это как сигнал к дальнейшему спаду, так как стали снижать ставки по вкладам — сейчас они составляют порядка 20% для долгосрочных депозитов. Как итог, интерес потребителей падает», — пояснила Романенко.