Владелец Zara, Bershka и Pull&Bear подал заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатент

Среди товарных знаков указаны Trafaluc (коллекция от Zara), Sicko19 (коллекция Pull&Bear, которая уже не выпускается в других странах), Uterqüe (в 2021 году Inditex объявил о закрытии всех физических магазинов бренда) и Often (коллекция дорогой мужской одежды).