«Chevron эксплуатирует нефтяные месторождения в Венесуэле уже более ста лет, и сегодня из-за венесуэльского экстремистского лобби эта компания была отстранена от работы в стране», — указала исполнительный вице-президент республики. После введения американских санкций против нефтяного сектора Венесуэлы OFAC неоднократно продлевал лицензии этой компании на добычу нефти. В январе текущего года Chevron увеличила экспорт венесуэльской нефти в США до 294 000 баррелей в сутки.