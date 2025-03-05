В Венесуэле активировали план независимости производства от санкций США

КАРАКАС, 5 марта. /ТАСС/. План абсолютной производственной независимости введен в действие в Венесуэле после отзыва администрацией США лицензии на добычу нефти в республике американской компанией Chevron. Об этом сообщила на своей странице в Telegram-канале исполнительный вице-президент, министр углеводородов Венесуэлы Делси Родригес.
«Президент [Венесуэлы] Николас Мадуро распорядился активировать План абсолютной производственной независимости, чтобы углеводородная промышленность и экономика нашей страны могли продолжить стабильное и диверсифицированное восстановление», — указала Родригес. Она считает, что «новое правительство США уступило давлению потерпевшей неудачу и поражение венесуэльской оппозиции» и фактически ввела санкции против американской компании Chevron.
Генеральная лицензия Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США номер 41 на добычу нефти компанией Chevron была продлена 4 марта только до 3 апреля текущего года для свертывания работ в Венесуэле.
«Chevron эксплуатирует нефтяные месторождения в Венесуэле уже более ста лет, и сегодня из-за венесуэльского экстремистского лобби эта компания была отстранена от работы в стране», — указала исполнительный вице-президент республики. После введения американских санкций против нефтяного сектора Венесуэлы OFAC неоднократно продлевал лицензии этой компании на добычу нефти. В январе текущего года Chevron увеличила экспорт венесуэльской нефти в США до 294 000 баррелей в сутки.
Об американских санкциях
Президент США Дональд Трамп объявил 26 февраля о решении отменить исключения из санкционного режима, которые предоставляли американским нефтяным компаниям возможность работать в Венесуэле. Власти США в конце ноября 2022 года разрешили американской Chevron добывать нефть в республике и поставлять ее в штаты, несмотря на санкции в отношении Каракаса. Позднее соответствующая лицензия несколько раз продлевалась OFAC.
В 2019 году Венесуэла разорвала отношения с США после того, как Вашингтон признал самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо главой государства. С 2015 года США и их союзники ввели против республики более 930 односторонних ограничительных мер. Наибольший ущерб венесуэльской экономике наносят санкции, введенные в 2019 году (первое президентство Дональда Трампа) против PDVSA. 27 февраля США продлили еще на один год антивенесуэльские санкции.
Администрация США во главе с Джо Байденом (2021−2025 годы) не признала результаты президентских выборов 28 июля прошлого года, на которых Николас Мадуро одержал победу.