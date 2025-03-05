В СФ допустили рост спроса в Китае на сою из РФ после ответных пошлин

Администрация США 4 марта обещала ввести таможенные пошлины в размере 25% на практически весь импорт из Канады и Мексики, а также поднять тарифы на товары из Китая с 10% до 20%. Как отмечает агентство Bloomberg, пошлины будут введены в отношении импортной продукции общей стоимостью около $1,5 трлн в годовом выражении. Ставка в 25% не коснется канадских энергоносителей, на которые будут действовать пошлины в размере 10%.