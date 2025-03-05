В СФ допустили рост спроса в Китае на сою из РФ после ответных пошлин

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Ответные меры Китая на введение дополнительных пошлин на американскую сельскохозяйственную продукцию могут увеличить спрос на сою и другие масличные культуры, выращенные в России. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков.
«С точки зрения сельского хозяйства ответные меры Китая могут увеличить спрос прежде всего на российскую сою и другие масличные культуры из Российской Федерации. США традиционно экспортирует в Китай более 20 млн тонн сои, соответственно, снижение предложения со стороны США увеличит интерес Китая к российской сои, которая к тому же является не ГМО (генетически модифицированный организм — прим. ТАСС) и продается с дополнительной премией к американской», — сказал Шендерюк-Жидков.
Сенатор напомнил, что ранее также Трамп подтвердил, что Белый дом вводит пошлины и на канадскую, и мексиканскую продукцию. «Канада, Мексика, Китай и ЕС являются крупнейшими торговыми партнерами США и в совокупности составляют больше половины от торгового баланса. Поэтому объявлением торговой войны сразу против всех своих крупнейших партнеров Трамп хочет полностью изменить торговый баланс серьезным образом, снизив импорт», — считает парламентарий.
Шендерюк-Жидков подчеркнул, что основной угрозой для России от вводимых пошлин США является колебание цен на нефть. «Канада и Мексика большие поставщики нефти в США, соответственно, новые пошлины затруднят их поставки, что приведет к увеличению предложения нефти на мировом рынке», — заключил он.
Администрация США 4 марта обещала ввести таможенные пошлины в размере 25% на практически весь импорт из Канады и Мексики, а также поднять тарифы на товары из Китая с 10% до 20%. Как отмечает агентство Bloomberg, пошлины будут введены в отношении импортной продукции общей стоимостью около $1,5 трлн в годовом выражении. Ставка в 25% не коснется канадских энергоносителей, на которые будут действовать пошлины в размере 10%.
Ранее Минкоммерции КНР сообщило, что Китай с 10 марта вводит дополнительные пошлины в размере 10−15% на американскую сельскохозяйственную продукцию в ответ на тарифную политику президента США Дональда Трампа.