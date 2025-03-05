В России в 2024 году открыли 229 месторождений золота

«В 2024 году открыто 229 месторождений золота, прирост запасов с учетом доразведки уже известных участков недр составил 804,6 тонны. Крупнейшее — это месторождение Древний в Магаданской области с запасами в почти 104 тонны», — сказал он.
Минприроды отметило, что до 2030 года недропользователи планируют ввести в разработку или нарастить мощности добычи на 13 крупных месторождениях. По данным Роснедр, освоение Малмыжского месторождения в Хабаровском крае, Култуминского в Забайкалье, Благодатного в Красноярском крае начнется уже в 2025 году.
При этом министерство подчеркнуло, что прирост запасов золота России за последние пять лет устойчиво превышает добычу. «За это время они [запасы] увеличились на 4,56 тысячи тонн, добыча составила 2,21 тысячи тонны», — добавили в Минприроды.
Высокая востребованность золота привлекает частные инвестицию в геологоразведку, заметили в министерстве. По данным Минприроды, в 2022 году недропользователи вложили 48,4 млрд рублей в разведку месторождений золота, в 2023 году — более 50 млрд рублей, а в 2024 году, по предварительным данным, — уже более 80 млрд рублей.