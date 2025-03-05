В России в 2024 году открыли 229 месторождений золота

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Прирост запасов золота в России в 2024 году с учетом доразведки уже открытых участков составил 804,6 тонны, в то же время по итогам года открыто 229 месторождений золота. Об этом сообщил глава Минприроды России Александр Козлов, слова которого приводятся в сообщении министерства.