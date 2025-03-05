В России могут ввести налог на роботов

В будущем работодателей могут обязать платить налоги с роботов, которые берут на себя выполнение части трудовых обязанностей. Такое предположение в беседе с «Газетой.Ru» озвучила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Я думаю, что мы сможем со временем просто поменять правила игры. То есть, если, допустим, производство будет полностью состоять из роботизированной техники, это не говорит о том, что не нужно платить налогов. Будем рассчитывать на налоги с роботов, но на благополучие человека. Я думаю, что мы не первые, кто изобретает такой велосипед. Мы его обязательно изобретем каким-то образом. Я не говорю, что это обязательно будет, но я уверена, что в будущем все равно надо над этим работать. Все возможно. Как, например, сегодня работающие россияне платят за неработающих пенсионеров», — отметила Бессараб.
На сегодняшний день российские работодатели вносят страховые взносы за штатных сотрудников: 22% от заработной платы на пенсионное страхование (до установленного предела, а сверх него — 10%), медицинское страхование — 5,1%, социальное — 2,9%. Помимо этого, налог на прибыль составляет 20%, а НДС — 20%, если организация обязана его уплачивать.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».