В России могут ввести налог на роботов

«Я думаю, что мы сможем со временем просто поменять правила игры. То есть, если, допустим, производство будет полностью состоять из роботизированной техники, это не говорит о том, что не нужно платить налогов. Будем рассчитывать на налоги с роботов, но на благополучие человека. Я думаю, что мы не первые, кто изобретает такой велосипед. Мы его обязательно изобретем каким-то образом. Я не говорю, что это обязательно будет, но я уверена, что в будущем все равно надо над этим работать. Все возможно. Как, например, сегодня работающие россияне платят за неработающих пенсионеров», — отметила Бессараб.