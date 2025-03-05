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В РФ в феврале выплаты по топливному демпферу снизились до 148,3 млрд рублей

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в феврале 2025 года составили 148,3 млрд рублей, следует из материалов Минфина.

Источник: Reuters

В феврале 2024 года выплаты составили 127,9 млрд рублей.

Нефтяники получают демпфер, если поставляют топливо на российский рынок по цене не выше определенного уровня — так называемой точки отсечения. В течение всего сентября 2023 года топливо на бирже торговалось существенно выше этой планки. При этом с сентября заработала корректировка механизма, которая, по сути, сократила выплаты по топливному демпферу на 50%.

С октября 2023 года в России вновь действует прежний порядок расчета выплат по демпферу нефтяным компаниям. На фоне значительного роста биржевых цен на топливо было принято решение вернуть коэффициент к первоначальному состоянию.

Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в январе 2025 года составили 156,4 млрд рублей.