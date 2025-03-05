В РФ производство цветов по итогам 2024 года на 3−5% превысит уровень 2023 года

ДМИТРОВ /Московская область/, 5 марта. /ТАСС/. Производство цветочной продукции в России по итогам минувшего года превысит на 3−5% показатели 2023 года. Об этом говорится в материалах, подготовленных к поездке премьер-министра РФ Михаила Мишустина в тепличный комплекс «Подосинки».