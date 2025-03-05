В РФ производство цветов по итогам 2024 года на 3−5% превысит уровень 2023 года

ДМИТРОВ /Московская область/, 5 марта. /ТАСС/. Производство цветочной продукции в России по итогам минувшего года превысит на 3−5% показатели 2023 года. Об этом говорится в материалах, подготовленных к поездке премьер-министра РФ Михаила Мишустина в тепличный комплекс «Подосинки».
«По итогам 2024 года ожидается, что производство продукции цветоводства будет на 3−5% выше уровня фактического производства в 2023 году», — отмечается в информационных материалах.
По данным Росстата по итогам 2023 года, в РФ в организованном секторе было произведено 393,5 млн штук срезанных цветов и цветочных бутонов.
В целом за последние пять лет без учета 2024 года производство цветов увеличилось на 57,7%. Основными выращиваемыми в тепличных комплексах культурами являются розы, тюльпаны, хризантемы, герберы, лилии. По оценке Минсельхоза, производство роз превышает 180 млн штук срезанных цветов.
Основное производство цветов сосредоточено в субъектах Центрального федерального округа (35%), Приволжского федерального округа (33%), Северо-Западного федерального округа (12,3%), Южного федерального округа (10,8%). Лидерами по производству продукции цветоводства по итогам 2023 года являются Московская и Калужская области, Удмуртская Республика.
В настоящее время на территории России, по данным органов управления субъектов агропрома, действуют более 135 тепличных предприятий, занимающихся выращиванием цветов в защищенном грунте на общей площади 325 га.