В Приангарье зафиксировали отставания на 45% от графика вывоза угля на восток

В 2024 году между правительством Иркутской области и РЖД действовало соглашение о вывозе угля железнодорожным транспортом на экспорт в восточном направлении. Установленная квота на 2024 год составляла 3,3 млн тонн. В 2025 году вывоз угля на экспорт осуществляется в соответствии с правилами недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре. Власти региона планировали сохранить объемы вывоза угля на уровне 2024 года.