В Приангарье зафиксировали отставания на 45% от графика вывоза угля на восток

ИРКУТСК, 5 марта. /ТАСС/. Снижение на 45% объемов вывоза угля на экспорт в восточном направлении зафиксировали в январе-феврале 2025 года в Иркутской области. Об этом заявил ТАСС на полях V Центральноазиатской конференции дискуссионного Клуба «Валдай» губернатор области Игорь Кобзев.
«Сегодня мы фиксируем, что за два месяца 2025 года вывоз угля на экспорт в восточном направлении снизился на 45%», — сообщил Кобзев, добавив, что Восточно-Сибирская железная дорога планирует нарастить объемы вывоза угля в марте. Он подтвердил, что власти региона по-прежнему рассчитывают, что объемы вывоза угля по итогам 2025 года сохранятся на уровне прошлогодних значений.
В 2024 году между правительством Иркутской области и РЖД действовало соглашение о вывозе угля железнодорожным транспортом на экспорт в восточном направлении. Установленная квота на 2024 год составляла 3,3 млн тонн. В 2025 году вывоз угля на экспорт осуществляется в соответствии с правилами недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре. Власти региона планировали сохранить объемы вывоза угля на уровне 2024 года.
V Центральноазиатская конференция дискуссионного клуба «Валдай» проходит