В Онтарио разорвали контракт со Starlink после введения США пошлин

«Мы разрываем контакт Онтарио со Starlink. С ним покончено. Его больше нет. Мы не будем сотрудничать с людьми, которые санкционируют и поощряют экономические атаки на нашу провинцию и нашу страну», — сказал он в ходе брифинга, который транслировал телеканал CTV. Губернатор подчеркнул, что канадские власти «должны быть готовы к длительной борьбе» и использовать все имеющиеся у них средства.