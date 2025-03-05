В МВД предупредили о новой мошеннической схеме

Как сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, человеку поступает звонок от имени «Почты России» с информацией о заказном письме или посылке. «Звонящий убеждает жертву для уточнения адреса воспользоваться чат-ботом в мессенджере Telegram. Бот имитирует активную деятельность, но цель его одна — в автоматическом режиме заполучить доступ к аккаунту», — сказали в управлении.