В Канаде начали убирать с полок американский алкоголь в ответ на тарифы США

ОТТАВА, 5 марта. /ТАСС/. Ряд провинций Канады останавливают продажу американского алкоголя в ответ на введение США пошлин на канадскую продукцию в размере 25%. Об этом сообщили главы регионов.
«С сегодняшнего дня LCBO (сеть контролируемых правительством провинции Онтарио ликеро-водочных магазинов — прим. ТАСС) начнет убирать американскую продукцию с полок своих магазинов. Американские бренды больше не будут доступны в каталогах LCBO. Многие другие розничные магазины, бары и рестораны провинции больше не смогут продавать американскую продукцию», — сказал губернатор провинции Онтарио Даг Форд в ходе брифинга, который транслировал телеканал CTV. Глава региона отметил, что убытки американских компаний составят «десятки миллиардов долларов».
Губернатор Новой Шотландии Тим Хьюстон тоже объявил о запрете на продажу алкоголя из США на территории региона. «Мы дадим распоряжение корпорации Nova Scotia Liquor Corporation вновь убрать с прилавков весь алкоголь из США начиная с сегодняшнего дня», — написал он в X.
О схожих ограничительных мерах в отношении американских спиртных напитков заявили главы провинций Британская Колумбия, Манитоба, Ньюфаундленд и Лабрадор, Остров принца Эдуарда и Нью-Брансуик.
Администрация США 4 марта ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо после этого заявил, что Соединенные Штаты начали торговую войну против Канады, поэтому Оттава ввела ответные пошлины против Вашингтона. По его словам, Канада вводит тарифы в размере 25% на американские товары общей стоимостью 155 млрд канадских долларов ($107,4 млрд).
Президент США Дональд Трамп 1 февраля подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. После этого ряд канадских провинций анонсировали запреты или ограничения на продажу алкоголя из США. Однако в результате переговоров Трампа с Трюдо решение в отношении пошлин на канадские товары, которое должно было вступить в силу 4 февраля, было отложено еще на 30 дней.