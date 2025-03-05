В кабмине Испании призвали ЕС решительно ответить в случае введения США пошлин

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что решение о введении таможенных пошлин на товары из ЕС уже принято и скоро будет оглашено, они достигнут 25% и затронут не только автомобили, но и «все остальное». При этом он выразил мнение, что ЕС был создан, чтобы использовать США в своих интересах. 10 февраля Трамп распорядился ввести пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.