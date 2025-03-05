В кабмине Испании призвали ЕС решительно ответить в случае введения США пошлин

МАДРИД, 5 марта. /ТАСС/. Правительство Испании считает, что ЕС нужно будет решительно отреагировать в случае введения США пошлин на европейские товары. Об этом заявил министр сельского хозяйства королевства Луис Планас.
«Если Соединенные Штаты введут пошлины на импорт европейской сельскохозяйственной и продовольственной продукции, мы должны отреагировать рассудительно, но с необходимой решительностью», — написал глава ведомства в X. Он также выразил мнение, что такие сборы в конечном счете нанесут вред тому, кто их вводит.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что решение о введении таможенных пошлин на товары из ЕС уже принято и скоро будет оглашено, они достигнут 25% и затронут не только автомобили, но и «все остальное». При этом он выразил мнение, что ЕС был создан, чтобы использовать США в своих интересах. 10 февраля Трамп распорядился ввести пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.
Во время первого своего президентского срока Трамп также вводил торговые пошлины на европейские товары.