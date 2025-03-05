В Госдуме научили, как не купить квартиру с незаконной перепланировкой

«Существуют потенциальные риски, связанные с приобретением жилья, в котором была проведена незаконная перепланировка. Незнание или невнимательность при покупке квартиры может обернуться для новых владельцев серьезными финансовыми и юридическими проблемами. Незаконная перепланировка может привести к штрафам до пяти тысяч рублей, необходимости восстановления первоначального состояния квартиры за свой счет и даже к выселению с последующей продажей жилья с торгов», — пояснил Чаплин.