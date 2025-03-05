В Госдуме научили, как не купить квартиру с незаконной перепланировкой

Потенциальные покупатели недвижимости должны проявлять максимальную осторожность в процессе приобретения жилья, уделяя особое внимание проверке технической документации и соответствию фактического состояния квартиры предусмотренным параметрам. Об этом заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
По его словам, игнорирование этого аспекта может привести к ряду серьезных юридических и финансовых проблем.
«Приобретение жилья — это важный и ответственный шаг, и покупатели должны быть максимально бдительными, чтобы не стать заложниками чужих ошибок. Необходимо запросить у продавца технический паспорт и внимательно сравнить его с реальным состоянием квартиры. Любые расхождения должны вызвать вопросы», — отметил Чаплин.
Парламентарий подчеркнул, что незаконные перепланировки остаются одной из наиболее актуальных проблем на рынке недвижимости. Такие изменения могут повлечь наложение штрафа до пяти тысяч рублей, а также обязывают владельца восстановить первоначальное состояние квартиры за собственный счет. В некоторых случаях итогом конфликта может стать решение суда о принудительной продаже недвижимости.
«Существуют потенциальные риски, связанные с приобретением жилья, в котором была проведена незаконная перепланировка. Незнание или невнимательность при покупке квартиры может обернуться для новых владельцев серьезными финансовыми и юридическими проблемами. Незаконная перепланировка может привести к штрафам до пяти тысяч рублей, необходимости восстановления первоначального состояния квартиры за свой счет и даже к выселению с последующей продажей жилья с торгов», — пояснил Чаплин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».