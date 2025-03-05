В ГД отметили рост поступлений от распоряжения федеральным имуществом в 2024 году

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям обсудил итоги деятельности Росимущества в 2024 году и результаты цифровизации функций по учету и управлению федеральным имуществом. По оценке комитета, в 2024 году можно отметить стабильный рост поступлений от распоряжения федеральным имуществом.
«Прежде всего необходимо отметить стабильный рост поступлений от распоряжения федеральным имуществом и повышение качества управления активами. В результате применения принятых ранее законодательных актов, над которыми мы совместно работали, и комплексных мероприятий по реализации арестованного имущества, Росимуществу удалось выручить 21,1 млрд рублей. Помимо этого, эффективное администрирование позволило направить 59 млрд рублей в бюджет, что свидетельствует о высоком уровне работы агентства с государственными активами», — рассказал журналистам глава комитета Сергей Гаврилов.
Развитие цифровых сервисов.
По оценке комитета, один из ключевых результатов года — развитие цифровых сервисов в сфере учета и управления федеральным имуществом.
«Единая цифровая платформа позволила консолидировать сведения обо всех объектах на уровне федерального центра, регионов и муниципалитетов, обеспечив точный учет активов и ускорив процессы распоряжения ими. Внедрение современных цифровых инструментов, таких как “Федеральное имущество онлайн” и автоматизированные сервисы на базе “Гостех”, позволило втрое сократить сроки передачи имущества эффективным собственникам, а сроки предоставления госуслуг — вдвое. Благодаря интеграции данных реестра с государственными информационными системами ускорено рассмотрение заявок правообладателей, что снизило административную нагрузку на бизнес и госструктуры», — пояснил Гаврилов.
В комитете указали, что изменения коснулись и работы с арестованным имуществом. «В 2024 году Росимущество реализовало арестованные активы на сумму 2,34 млрд рублей, а вырученные средства были оперативно направлены на погашение задолженностей в рамках исполнительных производств», — рассказал депутат.
В сочетании с новыми цифровыми инструментами это позволило минимизировать затраты на администрирование таких объектов и повысить точность их учета, отметил он.
Дополнительным шагом в цифровой трансформации стало использование рискориентированного подхода при проведении осмотров и проверок федерального имущества, кроме того, цифровизация претензионно-исковой работы сократила трудозатраты на 48 человеко-месяцев и уменьшила объем дебиторской задолженности по доходам от аренды и продажи имущества на 16%, подчеркнул глава комитета. «Централизованный учет, автоматизация процедур и повышение контроля за активами позволили не только увеличить доходы бюджета, но и сделать управление государственными ресурсами более динамичным и точным», — добавил депутат.