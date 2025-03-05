В ГД отметили рост поступлений от распоряжения федеральным имуществом в 2024 году

Дополнительным шагом в цифровой трансформации стало использование рискориентированного подхода при проведении осмотров и проверок федерального имущества, кроме того, цифровизация претензионно-исковой работы сократила трудозатраты на 48 человеко-месяцев и уменьшила объем дебиторской задолженности по доходам от аренды и продажи имущества на 16%, подчеркнул глава комитета. «Централизованный учет, автоматизация процедур и повышение контроля за активами позволили не только увеличить доходы бюджета, но и сделать управление государственными ресурсами более динамичным и точным», — добавил депутат.