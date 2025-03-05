Туроператоры по детскому отдыху просят оказать им поддержку из-за ситуации в Анапе

АНАПА /Краснодарский край/, 5 марта. /ТАСС/. Туроператорам, работающим в сфере детского отдыха, нужна поддержка от государства в связи с ситуацией в Анапе, сообщила глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху Татьяна Иванова. Минэкономразвития РФ пообещало изучить инициативу.
«У нас просьба от лица туроператоров по детскому отдыху включить нас в меры поддержки», — сказала она на выездном рабочем совещании «Перспективы летнего турсезона 2025 года» в рамках выставки «Анапа — самое яркое солнце России».
Эксперт пояснила, что туроператоры приобретают квоты мест в детских лагерях заблаговременно, в октябре — ноябре. «Мы в ноябре проплатили порядка 30−40% от той квоты, которую мы взяли. То есть мы вошли в уже финансовые обязательства перед лагерями», — объяснила она.
На начало декабря было забронировано порядка 70−80% мест в лагерях. Однако позже некоторые туроператоры получили отказы от предприятий и групп. «А мы заплатили лагерям, и, более того, мы являемся практически кредиторами детских лагерей. И часть лагерей отказывается возвращать денежные средства, а часть просят до 80% оплатить до 15 марта», — отметила Иванова.
Что касается транспортировки, места в поездах туроператоры также забронировали в ноябре. «В марте последний час “X”, когда мы можем снять места. Дальше все мы берем полностью гарантию на себя. Таким образом, туроператоры входят в двойные финансовые риски, как по отношению к лагерям, так и по транспортировке», — добавила глава комитета.
Директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности министерства экономического развития РФ Георгий Груша в ходе совещания сообщил, что министерство рассмотрит это предложение.