Туроператоры по детскому отдыху просят оказать им поддержку из-за ситуации в Анапе

Что касается транспортировки, места в поездах туроператоры также забронировали в ноябре. «В марте последний час “X”, когда мы можем снять места. Дальше все мы берем полностью гарантию на себя. Таким образом, туроператоры входят в двойные финансовые риски, как по отношению к лагерям, так и по транспортировке», — добавила глава комитета.