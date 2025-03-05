Трамп пообещал отменить закон CHIPS, субсидирующий технологические компании

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пообещал упразднить закон о чипах и науке (CHIPS and Science Act), по которому американские власти субсидируют иностранные высокотехнологичные компании, чтобы стимулировать их развивать свое производство на территории Соединенных Штатов.
«Закон CHIPS ужасен — мы бессмысленно отдаем сотни миллиардов долларов. Они [компании] берут эти деньги и не тратят [по назначению]. Мы им денег выделять не будем», — сказал он, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с речью о ситуации в стране, приоритетных направлениях внутренней и внешней политики.
Трамп отметил, что нужно избавиться не только от закона, но и «от всего, что от него осталось». «Господин спикер, вам стоит это использовать для сокращения госдолга», — добавил глава американской администрации.
США в рамках принятого в 2022 году при администрации Джо Байдена закона о чипах и науке активно побуждают иностранные высокотехнологичные компании расширять производство на американской территории. В прошлом году тайваньская TSMC получила рекордную субсидию в размере $6,6 млрд на развитие бизнеса в штате Аризона и увеличила инвестиции в США на $25 млрд для обеспечения строительства трех фабрик.
Традиционно президенты представляют Конгрессу ежегодные послания «О положении страны». Однако, поскольку Трамп лишь 20 января во второй раз вступил в должность американского лидера, речь на этот раз формально не идет о полноценном послании, во время которого подводятся итоги работы за минувший год и оглашаются планы на будущее.