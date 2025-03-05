Трамп пообещал отменить закон CHIPS, субсидирующий технологические компании

Традиционно президенты представляют Конгрессу ежегодные послания «О положении страны». Однако, поскольку Трамп лишь 20 января во второй раз вступил в должность американского лидера, речь на этот раз формально не идет о полноценном послании, во время которого подводятся итоги работы за минувший год и оглашаются планы на будущее.