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Трамп допускает договоренность с Канадой и Мексикой по вопросу пошлин

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допускает, что Вашингтону удастся договориться с Мексикой и Канадой по вопросу торговых пошлин. Об этом заявил в эфире телеканала Fox Business американский министр торговли Говард Латник.

Источник: AP 2024

«Весь день сегодня говорю по телефону с канадцами и мексиканцами, которые пытаются продемонстрировать, что они будут лучше [работать над этой проблемой]. Я думаю, что он [Трамп] найдет какое-нибудь решение с ними. Это будет не пауза [в действии пошлин], речь не идет о паузах. Думаю, что он предложит: “Вы делаете больше, и я встречусь с вами где-то посередине”. Мы, вероятно, объявим об этом завтра [в среду]. Компромисс где-то посередине будет вероятным итогом», — сказал он.

Администрация США 4 марта ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%. По данным агентства Bloomberg, пошлины введены в отношении импортной продукции общей стоимостью около $1,5 трлн в годовом выражении.