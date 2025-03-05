Трамп допускает договоренность с Канадой и Мексикой по вопросу пошлин

«Весь день сегодня говорю по телефону с канадцами и мексиканцами, которые пытаются продемонстрировать, что они будут лучше [работать над этой проблемой]. Я думаю, что он [Трамп] найдет какое-нибудь решение с ними. Это будет не пауза [в действии пошлин], речь не идет о паузах. Думаю, что он предложит: “Вы делаете больше, и я встречусь с вами где-то посередине”. Мы, вероятно, объявим об этом завтра [в среду]. Компромисс где-то посередине будет вероятным итогом», — сказал он.