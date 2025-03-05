ТПП предложила отложить введение повышенных штрафов для большегрузов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ выступает за то, чтобы отложить введение повышенных штрафов для большегрузных перевозчиков, поскольку в системе взимания платы «Платон» случаются сбои, что влечет выписывание штрафов в автоматическом режиме. Об этом сообщил ТАСС вице-президент палаты Вадим Чубаров.
В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект о повышении штрафа за неуплату проезда большегрузов по федеральным трассам до 20 тыс. рублей.
«В палату, в том числе ее президенту ТПП РФ Сергею Катырину, поступают многочисленные обращения предпринимателей, осуществляющих крупнотоннажные перевозки автомобильным транспортом. Бизнес отмечает, в частности, что в работе системы взимания платы “Платон”, которая фиксирует движение большегрузного транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования, нередко случаются сбои. Следствием этого являются многочисленные штрафы, выписываемые в автоматическом режиме, которые в настоящее время массово обжалуются в Ространснадзоре», — отметил Чубаров.
По его словам, инициатива направлена в Госдуму и касается поправок ко второму чтению проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 3.5 и 12.21−3 Кодекса РФ об административных правонарушениях». В текущем формате при вступлении закона в силу размер штрафов за движение большегрузов по дорогам общего пользования федерального значения без внесения платы повысится в четыре раза — с 5 до 20 тыс. руб.
По мнению бизнеса, основной причиной некорректной работы системы «Платон» является системный навигационный сбой, вызванный влиянием стороннего оборудования, а именно системами радиоэлектронной борьбы. Стороннее оборудование влияет на корректность работы бортовых устройств автомобилей, использующих спутниковую навигацию ГЛОНАСС/GPS и обеспечивающих взаимодействие с блоком контроля системы взимания платы. В результате выявлены многочисленные случаи неправильного списания уже внесенных перевозчиками в счет оплаты проезда средств и привлечения их к административной ответственности.
«Предлагаемое законопроектом увеличение размера штрафа по статье 12.21.3 КоАП РФ может привести к еще более резкому росту обжалуемых решений о привлечении к административной ответственности, а порой и может повлечь прекращение деятельности значительной части перевозчиков. Поправками к законопроекту ТПП РФ предложила отложить на 180 дней срок вступления в силу законопроекта, что позволит перевозчикам адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса», — сказал Чубаров.