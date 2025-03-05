ТПП предложила отложить введение повышенных штрафов для большегрузов

«В палату, в том числе ее президенту ТПП РФ Сергею Катырину, поступают многочисленные обращения предпринимателей, осуществляющих крупнотоннажные перевозки автомобильным транспортом. Бизнес отмечает, в частности, что в работе системы взимания платы “Платон”, которая фиксирует движение большегрузного транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования, нередко случаются сбои. Следствием этого являются многочисленные штрафы, выписываемые в автоматическом режиме, которые в настоящее время массово обжалуются в Ространснадзоре», — отметил Чубаров.