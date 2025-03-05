Т-банк: большинство женщин хотели бы получить на 8 Марта цветы и деньги

В Т-банке отметили, что за последние три года количество денежных переводов в Международный женский день через Т-банк выросло более чем в четыре раза. В 2024 году переводов было в 2 раза больше, чем в 2023 году, и в 4,5 раза больше, чем в 2022 году. В среднем 8 марта количество денежных переводов с поздравительным текстом в 2,5 раза превышает число переводов в другие дни марта.