Т-банк: большинство женщин хотели бы получить на 8 Марта цветы и деньги

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Более половины опрошенных женщин (56%) хотели бы получить в подарок на 8 Марта цветы и деньги. При этом среди мужчин дарить денежные средства в Международный женский день планируют только треть опрошенных. Об этом сообщается в исследовании Т-банка в рамках аналитического проекта T-data (материал есть в распоряжении ТАСС).
«Более половины женщин хотели бы получить в подарок на 8 Марта цветы и деньги: оба варианта выбрали 56% опрошенных. Косметику и парфюм в подарок ожидают 49% женщин, еще 38% — одежду и аксессуары. При этом большинство мужчин планирует дарить женщинам на праздник цветы (54%), косметику и парфюмерию (46%), а денежные подарки — только треть респондентов (33%)», — говорится в сообщении.
Несовпадение ожиданий женщин с планами мужчин наблюдается и в отношении гаджетов. Такой подарок хотели бы получить 27% женщин, но дарить гаджеты планируют почти в два раза меньше мужчин — 14%. Средняя ожидаемая стоимость подарка на 8 Марта, согласно опросу мужчин, составит 5 747 рублей.
В Т-банке отметили, что за последние три года количество денежных переводов в Международный женский день через Т-банк выросло более чем в четыре раза. В 2024 году переводов было в 2 раза больше, чем в 2023 году, и в 4,5 раза больше, чем в 2022 году. В среднем 8 марта количество денежных переводов с поздравительным текстом в 2,5 раза превышает число переводов в другие дни марта.
Исследование основано на результатах опроса более 3 тыс. россиян старше 18 лет из разных регионов РФ и на обезличенных данных клиентов Т-банка с марта 2022 года по февраль 2025 года.