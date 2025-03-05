МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Суд поддержал ФАС в деле о картеле при поставке стройматериалов для железных дорог на 5,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба ведомства.
«Компании пытались оспорить решение службы, — сказали там. — Ранее ФАС России признала ООО “Центрстрой”, ООО “Промышленная компания “Феррум Трейд”, ООО “Нерудная компания Лидер”, ООО “Комфорт Плюс” нарушившими антимонопольное законодательство”.
В ФАС отметили, что организации заключили ограничивающее конкуренцию соглашение с целью поддержания цен на торгах на поставку строительных материалов в рамках реализации инфраструктурных проектов для развития железных дорог.
«Общая начальная цена составила 5 299 944 669 рублей. За заключение и реализацию антиконкурентного соглашения на организации наложены штрафы в суммарном размере 77 501 800 рублей. Материалы дела также переданы в правоохранительные органы для проведения процессуальной проверки», — добавили в службе.
Компании пытались оспорить решение ведомства, однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ФАС России.