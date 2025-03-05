Суд поддержал ФАС в деле о картеле при поставке стройматериалов

«Общая начальная цена составила 5 299 944 669 рублей. За заключение и реализацию антиконкурентного соглашения на организации наложены штрафы в суммарном размере 77 501 800 рублей. Материалы дела также переданы в правоохранительные органы для проведения процессуальной проверки», — добавили в службе.