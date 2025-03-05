Россиянам перечислили хитрые способы экономить воду

«Переключение с ванны на душ — ещё один надежный способ сократить расходы. Наполнить стандартную ванну — это 150−200 литров, тогда как пяти-десятиминутный душ расходует 45−75 литров. Разница заметная, особенно если в семье несколько человек», — пояснил Бондарь.