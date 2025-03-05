Россиянам перечислили хитрые способы экономить воду

Однорычажные смесители позволяют снижать затраты на оплату коммунальных услуг, так как помогают уменьшить расход воды, сообщил порталу NEWS.ru общественный деятель и эксперт по вопросам ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, это достигается за счет быстрой подачи воды нужной температуры.
«Двухвентильные краны — прошлый век: пока подберешь нужную температуру, успевает уйти литров 5−10. Однорычажные смесители сокращают этот процесс до пары секунд. А если установить смеситель с термостатом, нужная температура будет подаваться сразу без подстройки», — отметил Бондарь.
Эксперт также подчеркнул, что уменьшить расход воды можно, если закрывать кран во время чистки зубов, намыливания рук, принятия душа или мытья посуды. По его словам, такие действия помогают экономить десятки литров воды ежедневно.
«Переключение с ванны на душ — ещё один надежный способ сократить расходы. Наполнить стандартную ванну — это 150−200 литров, тогда как пяти-десятиминутный душ расходует 45−75 литров. Разница заметная, особенно если в семье несколько человек», — пояснил Бондарь.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».