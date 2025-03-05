СМИ: порты Индии и КНР не принимают нефть из РФ на подсанкционных судах

По данным издания, рост отгрузки из портов партий российской нефти в последние недели достигал 3,09 миллиона баррелей в сутки.
«Отказ от обхода санкций индийских нефтеперерабатывающих предприятий закрыл страну для нефти из Арктики. Специализированные суда, способные работать в регионе, попали под санкции США, введенные администрацией президента Джо Байдена. В результате эти танкеры простаивают неделями в попытках выгрузить товар», — сказано в материле.
Аналогичная ситуация наблюдается и с китайскими портами. Так, отмечает агентство, около 12 млн баррелей из Арктики простаивают в море несколько месяцев, а 7,9 млн баррелей «черного золота» с Сахалина находятся в танкерах более двух недель.
При этом, добавляет Bloomberg, стоимость фрахта судов выросла на фоне их дефицита. Так, для Черного моря она составила 7,9 млн долларов для млн баррелей, на 2,3 млн ниже, чем в конце 2024 года.
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