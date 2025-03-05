В НСПК сообщили о полной победе над скиммингом в России

Он также подчеркнул, что банки провели большую работу для борьбы с данным видом мошенничества. «Здесь опять же можно вернуться к разговору о том, что антифрод-системы банков определяют паттерны платежного поведения клиентов и совершенствуют их. Еще много лет назад банки начали использовать правило на основе “геоскачка”. Это когда мошенники похищали данные с магнитной полосы владельца карты в России, передавали их своим подельникам в другие страны, где после этого они пытались “снять” деньги. При этом буквально час назад сам владелец карты оплачивал картой продукты в магазине в своем городе. Такие “геоскачки” служат сигналом для банков о возможном мошенничестве и позволяют оперативно реагировать на угрозы», — добавил топ-менеджер НСПК.