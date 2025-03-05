Рынки развернулись к росту

Рынок накануне. Ожидания смягчения антироссийских санкций развернули рынки в сторону роста. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи и индекс РТС повысились оба на 3,05% до 3241,63 п. и до 1144,25 п. соответственно. В сегменте суверенного долга покупатели тоже активизировались, индекс RGBI закрепился выше отметки 108 п.
Оптимизм по поводу геополитической разрядки подпитывает интерес инвесторов в отношении рискованных активов, на фоне чего сохраняется тенденция к оттоку средств из фондов денежного рынка в пользу рынков акций и облигаций. В феврале чистый отток составил 28 млрд руб., что является максимальным месячным оттоком из фондов денежного рынка за всю историю.
Тарифная политика Дональда Трампа провоцирует повышенную волатильность на сырьевых рынках. Цены на золото возобновили рост на фоне эскалации торговой напряженности, что повышает интерес инвесторов к защитным активам. Центральные банки продолжают играть ключевую роль в мировом спросе на золото, и в январе объемы золота в золотовалютных резервах пополнились на 18,5 тонн. Крупнейшими покупателями золота остаются страны с развивающимися экономиками.
В то же время котировки Brent продолжают снижаться. Импортные пошлины США могут негативно отразиться на мировой экономике и снизить спрос на энергоресурсы. При этом ОПЕК+ не собирается откладывать увеличение добычи, запланированное на апрель, что повышает риски избыточного предложения нефти на рынке и подталкивает к снижению нефтяные котировки.
Новости, ожидания и торговые идеи. Результаты Европлана (LEAS 801,7 ₽, +9,55%) за 2024 год отражают рост чистой прибыли всего на 1% до 14,9 млрд руб., однако без учета пересчета отложенного налога на прибыль в размере 2,3 млрд руб. чистая прибыль выросла на 16% до 17,2 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 45% до 25,6 млрд руб. благодаря увеличению лизингового портфеля на 11% до 256 млрд руб. Вместе с тем компания продолжает формировать значительные резервы под убытки для поддержания стабильности. На данный момент резерв под убытки составляет 1,5% от инвестиций в лизинг, что исторически является высоким показателем в сравнении с историческими, поэтому есть основания полагать, что в 2025 году резервы не будут наращиваться настолько активно. Бизнес Европлана сохраняет устойчивость вопреки неблагоприятной рыночной конъюнктуре, и мы полагаем, что компания сможет заметно улучшить свои финансовые результаты по мере разворота денежно-кредитной политики Банка России в сторону смягчения позже в текущем году.
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