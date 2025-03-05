Рынки развернулись к росту

Новости, ожидания и торговые идеи. Результаты Европлана (LEAS 801,7 ₽, +9,55%) за 2024 год отражают рост чистой прибыли всего на 1% до 14,9 млрд руб., однако без учета пересчета отложенного налога на прибыль в размере 2,3 млрд руб. чистая прибыль выросла на 16% до 17,2 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 45% до 25,6 млрд руб. благодаря увеличению лизингового портфеля на 11% до 256 млрд руб. Вместе с тем компания продолжает формировать значительные резервы под убытки для поддержания стабильности. На данный момент резерв под убытки составляет 1,5% от инвестиций в лизинг, что исторически является высоким показателем в сравнении с историческими, поэтому есть основания полагать, что в 2025 году резервы не будут наращиваться настолько активно. Бизнес Европлана сохраняет устойчивость вопреки неблагоприятной рыночной конъюнктуре, и мы полагаем, что компания сможет заметно улучшить свои финансовые результаты по мере разворота денежно-кредитной политики Банка России в сторону смягчения позже в текущем году.