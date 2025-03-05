Российские фермеры стали выпускать меньше продукции

Он добавил, что в 2024 году малые хозяйства произвели порядка трети российского зерна. На их долю также пришлось три четверти картофеля, 70 процентов овощей открытого грунта и 64 процента плодов и ягод. Суммарные объемы господдержки подобных хозяйств составил 35 миллиарда рублей, из которых более трети (15 миллиардов) — адресные меры, заключил Боровой.