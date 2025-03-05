Россиян предупредили о новом тренде кибермошенников

«На самом деле, мошенники тоже не стоят на месте. И сейчас основной тренд — NFCGate. Поскольку данные с карты скопировать невозможно, мошенники вводят жертву в заблуждение, просят установить на телефон жертвы специализированное программное обеспечение. Человек ставит это программное обеспечение у себя на телефоне, а в этот момент злоумышленник уже со своим смартфоном стоит возле банкомата. Аферисты просят человека прислонить карту к своему телефону и запустить это приложение. Оно выступает в роли моста. По сути, данные с карты передаются через интернет на телефон мошенника, и он снимает деньги», — объяснил Гутник.