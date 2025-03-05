Россиян предупредили о новом тренде кибермошенников

У кибермошенников набирает популярность новый способ хищения денег со счетов граждан — с использованием приложения NFCGate, которое они маскируют под утилиты популярных государственных и финансовых сервисов.
«На самом деле, мошенники тоже не стоят на месте. И сейчас основной тренд — NFCGate. Поскольку данные с карты скопировать невозможно, мошенники вводят жертву в заблуждение, просят установить на телефон жертвы специализированное программное обеспечение. Человек ставит это программное обеспечение у себя на телефоне, а в этот момент злоумышленник уже со своим смартфоном стоит возле банкомата. Аферисты просят человека прислонить карту к своему телефону и запустить это приложение. Оно выступает в роли моста. По сути, данные с карты передаются через интернет на телефон мошенника, и он снимает деньги», — объяснил Гутник.
Как отметил эксперт, эта проблема возникла относительно недавно — в течение последних шести месяцев или года. «Мы активно сотрудничаем с банками и правоохранительными органами. Уже есть ряд способов, методик, которые позволят защитить граждан от этого нового вида мошенничества», — подчеркнул он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».