Эксперт оценил, пойдут ли торговые войны на пользу России

В случае, если Америка из-за торговых войн снизит объемы импорта из Мексики и Канады, России может быть выгодно занять часть их ниши в поставках таких материалов как лес, металлы и удобрения. Такое мнение озвучил «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия», доктор экономических наук Кирилл Щербаков.
«Ослабление позиций США из-за торговых войн может создать окна возможностей для России. России может быть выгодно занять часть их ниши в поставках металлов, удобрений, лесоматериалов при снижении США импорта из Канады и Мексики. Китай, которому нужны новые рынки из-за американских тарифов, станет активнее сотрудничать с Россией, увеличивая инвестиции и торговлю, а это влечет за собой рост цен на нефть и газ в долгосрочной перспективе», — отметил эксперт.
По словам Щербакова, при замедлении мировой экономики велика вероятность снижения цен на энергоресурсы в краткосрочном периоде. Что касается долгосрочной перспективы, экономист предрекает рост цен в случае, если из-за кризиса снизятся объемы добычи в других странах.
Он считает, что России стоит воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы увеличить свое влияние на энергетические рынки, предлагая собственные ресурсы по более выгодным и конкурентоспособным ценам, нежели другие страны.
Экономист отметил, что перестройка логистических цепочек и развитие новых торговых связей, в случае если Китай начнет искать альтернативные пути для поставок товаров, может стимулировать развитие транспортных коридоров через Россию, включая Сибирь и Арктику. Это, по его словам, будет способствовать ускорению развития Транссибирской магистрали и Северного морского пути.
Вместе с тем он подчеркнул, что замедление темпов роста мировой экономики окажет давление на спрос на российские ресурсы, такие как нефть, газ и металлы, что негативно скажется на бюджете России. Дополнительно волатильность на валютных рынках способна привести к резким изменениям курса рубля.
«Если Канада и Мексика сократят экспорт в США, они могут попытаться компенсировать потери на других рынках, включая Европу, Азию и Россию. Как результат — будет усиление конкуренции за рынки сбыта для российских компаний. Рост цен на импортные товары из Китая и других стран может повлиять на стоимость электроники, автомобилей и бытовой техники в России», — объяснил Щербаков.
Кроме того, экономист предположил, что в ответ на действия США другие государства могут пересмотреть свои торговые стратегии. Например, Европейский Союз может усилить протекционистскую политику, что осложнит экспорт российских товаров.
Щербаков также акцентировал внимание на том, что Китай, испытывающий давление от американских санкций, может решиться усилить экономическое влияние на Россию, добиваясь скидок на энергоресурсы или увеличивая свой экспорт на российский рынок, что приведет к вытеснению отечественных производителей.
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