Эксперт оценил, пойдут ли торговые войны на пользу России

«Если Канада и Мексика сократят экспорт в США, они могут попытаться компенсировать потери на других рынках, включая Европу, Азию и Россию. Как результат — будет усиление конкуренции за рынки сбыта для российских компаний. Рост цен на импортные товары из Китая и других стран может повлиять на стоимость электроники, автомобилей и бытовой техники в России», — объяснил Щербаков.