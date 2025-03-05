Reuters: доллар падает на фоне торговой войны Трампа

Индекс доллара США, который измеряет курс валюты по отношению к евро, фунту стерлингов и четырем другим основным валютам, практически не изменился и составил 105,60 после двухдневного падения на 1,9%, в результате которого он опустился до 105,49 впервые с 6 декабря, сообщает Reuters.