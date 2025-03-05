Reuters: доллар падает на фоне торговой войны Трампа

Индекс доллара США, который измеряет курс валюты по отношению к евро, фунту стерлингов и четырем другим основным валютам, практически не изменился и составил 105,60 после двухдневного падения на 1,9%, в результате которого он опустился до 105,49 впервые с 6 декабря, сообщает Reuters.
Фондовые индексы Гонконга выросли, но юань частично восстановил рост во вторник, так как начались ежегодные парламентские сессии Всекитайского собрания народных представителей (NPC), на которых была подтверждена цель экономического роста в примерно 5% на 2025 год, говорится в материале агентства.
Курс евро достиг почти четырехмесячного максимума после того, как политические партии Германии договорились о выделении инфраструктурного фонда в размере 500 млрд евро. На последней торговой сессии евро вырос до 1,0637 долл впервые с 13 ноября.
По данным Reuters, фунт стерлингов также поднялся почти до трехмесячного максимума. Стерлинг составил 1,2786 долл, недалеко от пика вторника в 1,27995 долл — показателя, который в последний раз наблюдался 6 декабря.
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