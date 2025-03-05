Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters узнал, с какими последствиями столкнутся фермеры в США из-за пошлин

Новые тарифы президента США Дональда Трампа на товары из Канады, Мексики и Китая угрожают нанести ущерб сельскохозяйственному экспортному сектору США в размере 191 млрд долларов и повысить издержки фермеров, и так борющихся с низкими ценами на урожай, предупреждают американские фермерские группы.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Ранее Трамп ввел 25%-ные пошлины на импорт из Мексики и Канады и удвоил пошлины на китайские товары до 20%, что, как сообщает Reuters, привело к торговой войне с крупнейшими покупателями сельскохозяйственной продукции США.

Китай, крупнейший в мире импортер сои, в ответ на американские тарифы повысил импортные пошлины на американскую сельскохозяйственную и продовольственную продукцию на сумму 21 млрд долл. Ответные пошлины Канады затронут американский импорт на сумму 20,84 млрд долл, передает агентство.

«Увеличение издержек и сокращение рынков сбыта для американских сельскохозяйственных товаров может создать экономическое бремя, которое некоторые фермеры, возможно, не смогут вынести», — прокомментировал ситуацию Зиппи Дювалл, президент Американского фермерского бюро.

В прошлом месяце опасения по поводу тарифов и ответных мер уже побудили некоторых канадских бакалейщиков отменить заказы у американских производителей и переключиться на поставщиков в других странах, сообщила группа американских фермеров Western Growers.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.