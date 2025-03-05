Reuters узнал, с какими последствиями столкнутся фермеры в США из-за пошлин

Ранее Трамп ввел 25%-ные пошлины на импорт из Мексики и Канады и удвоил пошлины на китайские товары до 20%, что, как сообщает Reuters, привело к торговой войне с крупнейшими покупателями сельскохозяйственной продукции США.
Китай, крупнейший в мире импортер сои, в ответ на американские тарифы повысил импортные пошлины на американскую сельскохозяйственную и продовольственную продукцию на сумму 21 млрд долл. Ответные пошлины Канады затронут американский импорт на сумму 20,84 млрд долл, передает агентство.
«Увеличение издержек и сокращение рынков сбыта для американских сельскохозяйственных товаров может создать экономическое бремя, которое некоторые фермеры, возможно, не смогут вынести», — прокомментировал ситуацию Зиппи Дювалл, президент Американского фермерского бюро.
В прошлом месяце опасения по поводу тарифов и ответных мер уже побудили некоторых канадских бакалейщиков отменить заказы у американских производителей и переключиться на поставщиков в других странах, сообщила группа американских фермеров Western Growers.
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