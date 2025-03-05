Продуктам предложено подешеветь. Auchan добивается от поставщиков снижения цен

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков говорит, что поставка товаров из-за границы сейчас растягивается на один—пять месяцев, а ритейлеры рассчитывают на корректировку исходя из биржевых колебаний. «Поставщики не могут пойти на снижение прейскуранта без понимания курса, по которому им придется в следующий раз заказывать ингредиенты или сырье», — поясняет он. Хотя в АКОРТ указывают, что в некоторых ситуациях поставщики могут самостоятельно сокращать закупочные цены. Так, для гречки показатель за год снизился на 12%, куриных яиц — на 12,9%, моркови — на 21%.