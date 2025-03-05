Президент Мексики анонсировала ответ страны на пошлины Трампа

Как пишет местная газета El Universal, Шейнбаум подчеркнула, что никаких причин для введения пошлин, которые повлияют на обе страны, у США не было.
«Федеральное правительство изучает разные варианты, от введения пошлин на электронику, сельскохозяйственную продукцию, сталь и алюминий из Соединенных Штатов до применения “тарифной взаимности”, что повлечет наложение пошлин на все товары, ввозимые этой страной в Мексику», — отмечает El Universal со ссылкой на источники.
Газета подчеркивает, что сталь и алюминий анализируют на глубоком уровне, поскольку введение пошлин на эти товары приведет к росту цен, что станет угрозой для мексиканских авиационной и автомобильной промышленностей.
Согласно источникам в правительстве, финальный список пошлин, которые Мексика может ввести против соседней страны, должен быть готов к пятнице, так как окончательное решение по ним Шейнбаум примет после разговора с президентом Дональдом Трампом в четверг.
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