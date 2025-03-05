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Президент Мексики анонсировала ответ страны на пошлины Трампа

На фоне введения пошлин в 25% на импорт мексиканских товаров в США президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что ответит на эту одностороннюю меру. Какие ответные действия предпримут мексиканские власти, она объявит в воскресенье, 9 марта.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как пишет местная газета El Universal, Шейнбаум подчеркнула, что никаких причин для введения пошлин, которые повлияют на обе страны, у США не было.

«Федеральное правительство изучает разные варианты, от введения пошлин на электронику, сельскохозяйственную продукцию, сталь и алюминий из Соединенных Штатов до применения “тарифной взаимности”, что повлечет наложение пошлин на все товары, ввозимые этой страной в Мексику», — отмечает El Universal со ссылкой на источники.

Газета подчеркивает, что сталь и алюминий анализируют на глубоком уровне, поскольку введение пошлин на эти товары приведет к росту цен, что станет угрозой для мексиканских авиационной и автомобильной промышленностей.

Согласно источникам в правительстве, финальный список пошлин, которые Мексика может ввести против соседней страны, должен быть готов к пятнице, так как окончательное решение по ним Шейнбаум примет после разговора с президентом Дональдом Трампом в четверг.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.