Президент Мексики анонсировала ответ страны на пошлины Трампа

«Федеральное правительство изучает разные варианты, от введения пошлин на электронику, сельскохозяйственную продукцию, сталь и алюминий из Соединенных Штатов до применения “тарифной взаимности”, что повлечет наложение пошлин на все товары, ввозимые этой страной в Мексику», — отмечает El Universal со ссылкой на источники.