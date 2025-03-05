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Правительство расширило список крупных проектов, финансируемых из ФНБ

Правительство России включило 12 новых проектов в перечень финансируемых из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и бюджетных средств. Эти проекты будут находиться под особым контролем государства для предотвращения нарушений и повышения эффективности расходования средств.

Источник: РИА "Новости"

Среди новых проектов — объекты в сфере транспорта, здравоохранения, образования, культуры и природопользования. В список вошли:

  • строительство новой сцены Академического малого драматического театра—Театра Европы в Санкт-Петербурге,
  • реконструкция здания Института экспериментальной кардиологии в Москве,
  • реконструкция Федоровского поднапорного гидроузла на реке Кубань в Краснодарском крае,
  • создание железнодорожной инфраструктуры на участке Владиславовка—Семь Колодезей в Крыму,
  • строительство депозитарно-реставрационного и выставочного центра в Малом Знаменском и Колымажном переулках в Москве,
  • реконструкция детского лагеря «Солнечный» в составе международного центра «Артек» в Крыму.

По состоянию на 1 февраля объем ФНБ составил 11 трлн 965 млрд 801,9 млн руб., или 5,6% ВВП, прогнозируемого на 2025 год. В конце января стало известно о планах правительства вернуть возможность размещать средства ФНБ на субординированных депозитах в банках для финансирования длинных инвестиционных проектов. Подготовленное Минфином постановление закрепляет этот действовавший до 2017 года механизм. Применить его в первую очередь предполагается при строительстве ВСМ Москва—Санкт-Петербург.