Правительство расширило список крупных проектов, финансируемых из ФНБ

По состоянию на 1 февраля объем ФНБ составил 11 трлн 965 млрд 801,9 млн руб., или 5,6% ВВП, прогнозируемого на 2025 год. В конце января стало известно о планах правительства вернуть возможность размещать средства ФНБ на субординированных депозитах в банках для финансирования длинных инвестиционных проектов. Подготовленное Минфином постановление закрепляет этот действовавший до 2017 года механизм. Применить его в первую очередь предполагается при строительстве ВСМ Москва—Санкт-Петербург.