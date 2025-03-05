СМИ: политика США спровоцировала двойной рост акций оборонных компаний

«Осознание того, что США больше не будут защищать [Европу] бесплатно, побудит европейские нации увеличить оборонный бюджет, — полагает исполнительный директор компании по управлению активами Fibonacci Asset Management Global Чон Ин Юн. — Кроме того, нельзя исключать напряжённости между КНР и США <…>. Это закладывает основу для гораздо более высокого уровня доходов оборонных компаний Южной Кореи в ближайшие годы». Тем не менее Bloomberg подчёркивает, что ожидания инвесторов могут быть «несколько завышенными». Управляющий активами Orbis Investments Алек Катлер считает, что если европейские страны начнут «сомневаться в том, сколько им нужно потратить» на оборону, то акции сектора способны «существенно упасть».