СМИ: политика США спровоцировала двойной рост акций оборонных компаний

Акции крупнейших мировых оборонных концернов выросли более чем на 100% в результате изменения политики США по отношению к Украине после вступления в должность президента Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Согласно его данным, подобный резкий рост цен на акции был зафиксирован, в частности, на азиатских рынках: стоимость акций южнокорейской компании Hanwha Aerospace Co. и её подразделения Hanwha Ocean Co. увеличилась на 128%, превзойдя результаты других компаний оборонного сектора региона.
Кроме того, немецкий концерн Rheinmetall вышел на лидирующие позиции в индексе MSCI World на фоне прогнозов значительного увеличения военных расходов стран Европы. По оценкам Bloomberg, такие результаты обусловлены решением Трампа приостановить поставки вооружений в Киев, а также его политикой давления на европейских партнёров США с целью заставить их нарастить расходы на оборону. Параллельно этому азиатские оборонные компании получают выгоду благодаря более низкой стоимости их продукции по сравнению с конкурентами из Европы.
Как отмечает Bloomberg, заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о выделении €150 млрд на перевооружение стран ЕС, а также высказывания кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца о создании оборонного фонда размером в €500 млрд привели к тому, что стоимость акций Rheinmetall выросла на 80%, достигнув €1,1 тыс. Ещё в феврале 2022 года, напоминает агентство, акции компании стоили менее €100. В то же время в Японии бумаги машиностроительного гиганта IHI Corporation подскочили до максимального уровня с 1990 года — около $74, по данным сервиса Yahoo Finance, а акции южнокорейского производителя танков Hyundai Rotem Co. увеличились на 11%, достигнув $60.
«Осознание того, что США больше не будут защищать [Европу] бесплатно, побудит европейские нации увеличить оборонный бюджет, — полагает исполнительный директор компании по управлению активами Fibonacci Asset Management Global Чон Ин Юн. — Кроме того, нельзя исключать напряжённости между КНР и США <…>. Это закладывает основу для гораздо более высокого уровня доходов оборонных компаний Южной Кореи в ближайшие годы». Тем не менее Bloomberg подчёркивает, что ожидания инвесторов могут быть «несколько завышенными». Управляющий активами Orbis Investments Алек Катлер считает, что если европейские страны начнут «сомневаться в том, сколько им нужно потратить» на оборону, то акции сектора способны «существенно упасть».
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