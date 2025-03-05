Мосбиржа планирует добавить бонды на торги в выходные

Кроме того, Мосбиржа планирует в течение двух месяцев запустить торги новыми акциями в выходные дни. Площадка уже видит хорошую ликвидность на рынке и востребованность выходных торговых сессий среди инвесторов.
В ближайшее время в выходные появится возможность торговать биржевыми паевыми фондами. После запуска торгов на срочном рынке в субботу и воскресенье планируется также рассчитывать индекс IMOEX2.
Мосбиржа 1 и 2 марта впервые провела первые торги выходного дня. Их совокупный объем составил ₽10,1 млрд. Во время сессий инвесторы совершили 291 тыс. сделок, самыми популярными бумагами среди них стали акции Газпрома, Т-Технологий, обыкновенные акции Сбера, ВТБ и Новатэка.
В этом году площадка также может рассмотреть увеличение времени проведения выходных торговых сессий. Всего участникам рынка будут предложены два варианта. Первый расширение сессий до 17 часов по аналогии с будними днями, второй частичное добавление дополнительных вечерних часов с 19:00 до 23:59 мск.