Мосбиржа планирует добавить бонды на торги в выходные

В этом году площадка также может рассмотреть увеличение времени проведения выходных торговых сессий. Всего участникам рынка будут предложены два варианта. Первый расширение сессий до 17 часов по аналогии с будними днями, второй частичное добавление дополнительных вечерних часов с 19:00 до 23:59 мск.