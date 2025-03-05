Мишустин поручил Минсельхозу заняться подготовкой кадров для цветоводства

ДМИТРОВ /Московская область/, 5 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсельхозу дополнить образовательные программы по селекции, уделив особое внимание подготовке специалистов по цветоводству. С такой просьбой к главе правительства обратились сотрудницы тепличного комплекса «Подосинки», который занимается круглогодичным выращиванием роз.
«У нас в стране более трех десятков высших учебных заведений, которые готовят специалистов в области садоводства. Наверное, цветоводство — это часть программы. Честно говоря, хороший вопрос очень [о нехватке профильных специалистов в этой области]. Нам надо этим серьезно заняться», — сказал Мишустин. «Оксана Николаевна [Лут — министр сельского хозяйства], надо подумать над этим, тем более, что рынок готов будет воспринять специалистов», — добавил он.
Глава правительства обратил внимание на то, что потребности в собственном цветочном производстве есть. «То, что касается как раз семеноводства, вопрос важнейший. Многое было утеряно», — заметил он. При этом, по словам Мишустина, ученые вместе с практиками пытаются возродить отечественную селекцию на базе Тимирязевской академии.
«Предложение такое, чтобы мы вместе с нашим министерством по науке и образованию и Минсельхозом подумали над этим», — сказал Мишустин. Обращаясь к представителям предприятия, он также попросил подключиться к этому, так как производственники лучше знают требования к процессу и то, в каких специалистах нуждаются. Он добавил, что программа «Профессионалитет» также может пригодиться, так как в цветоводстве нужны специалисты и с высшим, и со средним образованием. «Такую программу давайте попробуем сделать», — заключил он, отметив, что министр сельского хозяйства все переданные предложения производственников возьмет на карандаш и примет все необходимы решения.