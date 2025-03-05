Мишустин поручил Минсельхозу заняться подготовкой кадров для цветоводства

«Предложение такое, чтобы мы вместе с нашим министерством по науке и образованию и Минсельхозом подумали над этим», — сказал Мишустин. Обращаясь к представителям предприятия, он также попросил подключиться к этому, так как производственники лучше знают требования к процессу и то, в каких специалистах нуждаются. Он добавил, что программа «Профессионалитет» также может пригодиться, так как в цветоводстве нужны специалисты и с высшим, и со средним образованием. «Такую программу давайте попробуем сделать», — заключил он, отметив, что министр сельского хозяйства все переданные предложения производственников возьмет на карандаш и примет все необходимы решения.