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Минфин прогнозирует нефтегазовые допдоходы бюджета РФ в объеме 57,2 млрд рублей

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Министерство финансов России ожидает, что дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ в марте 2025 года составят 57,2 млрд руб., говорится в сообщении министерства.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в марте 2025 года в размере 57,2 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам февраля 2025 года составило 2,9 млрд руб.», — сообщил Минфин РФ.