Китай утвердил целевые темпы роста ВВП в 2025 году на уровне 5%

ПЕКИН, 5 марта. /ТАСС/. Китайское правительство установило целевой показатель темпов роста ВВП в 2025 году на уровне примерно 5%. Об этом говорится в докладе 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 14-го созыва.
В нем уточняется, что указанная динамика учитывает потенциал и факторы развития, включая занятость, меры по предотвращению рисков и повышению народного благосостояния.
Как прокомментировал официальный представитель сессии Лоу Циньцзянь, на фоне уверенной модернизации с китайской спецификой наблюдается «заметное оживление» экономики КНР, которая имеет «стабильную основу и множество преимуществ». «Безусловно, неблагоприятное воздействие внешних факторов усугубилось, однако основная тенденция к улучшению в долгосрочной перспективе не изменилась», — уточнил он.
По данным Главного статистического управления КНР, темпы роста ВВП Китая в 2023 году достигли 5,2%. В 2024 году они составили 5%, совпав с официальным целевым показателем, который был на том же уровне. Всемирный банк прогнозировал 4,9%.