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Китай продолжит работу по созданию зоны свободной торговли с Японией и Южной Кореей

В докладе правительства КНР также говорится, что страна готова «подписать рамочные соглашения о совместном развитии экономического партнерства с большим количеством стран Африки».

Источник: Reuters

ПЕКИН, 5 марта. /ТАСС/. Китай будет продолжать работу по продвижению переговоров о создании зоны свободной торговли Китай — Япония — Республика Корея. Об этом говорится в докладе, представленном на открытии 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.

«Продолжать содействовать процессу переговоров по созданию зоны свободной торговли Китай — Япония — Республика Корея, по заключению или обновлению соглашений о свободной торговле с Гондурасом, Сальвадором, Новой Зеландией и Швейцарией. Мы также готовы подписать рамочные соглашения о совместном развитии экономического партнерства с большим количеством стран Африки», — указывается в документе.