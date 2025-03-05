Китай продолжит работу по созданию зоны свободной торговли с Японией и Южной Кореей

«Продолжать содействовать процессу переговоров по созданию зоны свободной торговли Китай — Япония — Республика Корея, по заключению или обновлению соглашений о свободной торговле с Гондурасом, Сальвадором, Новой Зеландией и Швейцарией. Мы также готовы подписать рамочные соглашения о совместном развитии экономического партнерства с большим количеством стран Африки», — указывается в документе.