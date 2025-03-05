Каким будет курс рубля 6 марта 2025 года: прогноз эксперта

Позитивные геополитические сигналы приободрили покупателей, а дополнительную поддержку оказало ослабление рубля. При этом цены на нефть Brent продолжили снижаться и опустились под $70.
Деловая активность в секторе услуг Китая в феврале выросла сильнее прогнозов, показатель 51,4 п. (от Caixin) также превысил соответствующий индекс за январь. В еврозоне февральский PMI немного уступил ожиданиям аналитиков, но удержался в зоне роста (выше 50 п.). В США PMI для сектора услуг вышел лучше прогноза.
Сегодня позднее в США будет опубликована «Бежевая книга» ФРС. В четверг состоится заседание ЕЦБ по процентной ставке. Как ожидается, она будет снижена с 2,75% до 2,5%. Также завтра пройдет специальный саммит глав ЕС. В Пекине продолжится Всекитайское собрание народных представителей, инвесторы ждут заявлений о новых экономических стимулах. Из важной статистики четверга выделим данные по торговому балансу США за январь.
На российском рынке Диасофт, Банк Санкт-Петербург, Московская биржа представят финансовые отчетности. На общем настрое могут сказаться публикуемые сегодня данные Росстата о темпах роста потребительских цен за неделю с 25 февраля по 3 марта.
Прогноз по индексу МосБиржи на 6 марта — 3180−3330 п.
Рубль продолжает постепенно сдавать позиции. Юань на МосБирже сегодня достигал 12,35, официальный доллар на завтра повышен до 89,78 ₽ В краткосрочной перспективе ждем устойчивого закрепления доллара над 90, юань может сместиться к 12,5−12,6 ₽ Это базовый сценарий. Валюты пошли вверх сразу по завершении налогового периода. В то же самое время импортеры постепенно восстанавливают свою активность после сезонного спада, соответственно, увеличивается и спрос на иностранные деньги. Также отметим стабилизацию геополитических ожиданий, на которых рубль стремительно укрепился в феврале. Если посмотреть на новостной фон абстрагируясь от эмоций, то позитивные сигналы по-прежнему содержат мало конкретики. Некоторую поддержку рублю в ближайшее время может оказать фактор бюджетного правила — совокупные продажи иностранной валюты на внутреннем рынке с 7 марта по 4 апреля составят почти 6 млрд руб. ежедневно. Это на 7,2% выше, чем в предыдущий месячный период.
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