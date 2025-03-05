Каким будет курс рубля 6 марта 2025 года: прогноз эксперта

Рубль продолжает постепенно сдавать позиции. Юань на МосБирже сегодня достигал 12,35, официальный доллар на завтра повышен до 89,78 ₽ В краткосрочной перспективе ждем устойчивого закрепления доллара над 90, юань может сместиться к 12,5−12,6 ₽ Это базовый сценарий. Валюты пошли вверх сразу по завершении налогового периода. В то же самое время импортеры постепенно восстанавливают свою активность после сезонного спада, соответственно, увеличивается и спрос на иностранные деньги. Также отметим стабилизацию геополитических ожиданий, на которых рубль стремительно укрепился в феврале. Если посмотреть на новостной фон абстрагируясь от эмоций, то позитивные сигналы по-прежнему содержат мало конкретики. Некоторую поддержку рублю в ближайшее время может оказать фактор бюджетного правила — совокупные продажи иностранной валюты на внутреннем рынке с 7 марта по 4 апреля составят почти 6 млрд руб. ежедневно. Это на 7,2% выше, чем в предыдущий месячный период.