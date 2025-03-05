Исследование показало отношение россиян к электронному кошельку

Как показало исследование, у более чем половины опрошенных россиян (52%) есть электронные кошельки или виртуальные карты, выпускаемые торговыми интернет-площадками для оплаты покупок. У 48% опрошенных еще нет электронного кошелька. При этом каждый четвертый россиянин имеет электронный кошелек на Wildberrsies и Ozon, 3% — на Яндекс. Маркете и 1% — на Авито.