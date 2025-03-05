Исследование показало отношение россиян к электронному кошельку

В опросе, проведенном в феврале, приняли участие 4,3 тысячи респондентов со всей России.
Как показало исследование, у более чем половины опрошенных россиян (52%) есть электронные кошельки или виртуальные карты, выпускаемые торговыми интернет-площадками для оплаты покупок. У 48% опрошенных еще нет электронного кошелька. При этом каждый четвертый россиянин имеет электронный кошелек на Wildberrsies и Ozon, 3% — на Яндекс. Маркете и 1% — на Авито.
Главным преимуществом кошельков опрошенные назвали наличие скидки на товар. Его отметили 44% респондентов. Кроме того, 20% назвали преимуществом моментальное пополнение и вывод денег с кошелька и без комиссии, а 19% — бесплатное обслуживание электронного кошелька.
Говоря о недостатках, россияне выделили отсутствие кэшбека при оплате (38% опрошенных), проблемы с выводом денег (15%), проблемы с возвратом средств (13%), пропажу денег (4%).
Отмечается, что 75% респондентов не сталкивались с проблемами при использовании электронных кошельков.
Исследование также показало, почему россияне, у которых электронного кошелька нет, не хотят его заводить. Так, 49% опрошенных назвали причиной отказа беспокойство за безопасность своих личных данных, 41% — отсутствие выгоды, 38% — страх потерять свои средства.
Только 3% среди тех, у кого нет кошелька или виртуальной карты, признались, что не знают, что это такое. Еще 2% респондентов отметили, что не знают, как им пользоваться, показал опрос.
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