Экспорт пшеницы из РФ может снизиться до 40−41 млн тонн

Согласно уточненным данным, в феврале текущего года из России вывезено порядка 1,95 млн тонн пшеницы, что стало рекордно низким показателем этого месяца за последние 5 лет. В то же время по прогнозу в марте вывоз также снизится, так как объем заявок в глубоководных портах, которые обычно занимают порядка 80% от всего экспорта, составляет менее 1 млн тонн, рассказали в «Русагротрансе».