Экспорт пшеницы из РФ может снизиться до 40−41 млн тонн

Согласно уточненным данным, в феврале текущего года из России вывезено порядка 1,95 млн тонн пшеницы, что стало рекордно низким показателем этого месяца за последние 5 лет. В то же время по прогнозу в марте вывоз также снизится, так как объем заявок в глубоководных портах, которые обычно занимают порядка 80% от всего экспорта, составляет менее 1 млн тонн, рассказали в «Русагротрансе».
«Сохранение текущих темпов допускает ситуацию, что экспорт пшеницы по итогам сезона 2024/2025 (с учетом вывоза в страны ЕАЭС) может упасть до 40−41 млн тонн (предыдущий прогноз — 42 млн тонн), а в рамках квоты в 10,6 млн тонн с середины февраля по июнь 2025 года может быть вывезено не более 7 млн тонн или 66% от квоты», — говорится в сообщении.
В то же время объем экспорта пшеницы в марте оценивается в 1,5−1,6 млн тонн, что является рекордно низким уровнем за четыре года. «Основные причины падения — резко отрицательная доходность для экспортеров на фоне сохраняющихся высоких цен предложения внутри страны и возобновления снижения котировок пшеницы на внешнем рынке», — рассказали в аналитическом центре.
Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на Всероссийском агрономическом совещании заявила, что экспорт зерновых из России по итогам текущего сельхозсезона (1 июля 2024 года — 30 июня 2025 года) может составит порядка 57 млн тонн.
По итогам прошлого сезона Россия экспортировала 72 млн тонн зерна, в том числе 54,1 млн тонн пшеницы.