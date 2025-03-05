Экспорт нефти из Венесуэлы вырос в преддверии отзыва лицензии у Chevron

В прошлом месяце государственная энергетическая компания Венесуэлы PDVSA и ее партнеры экспортировали в среднем 934 465 баррелей сырой нефти и топлива в сутки, сообщает Reuters.
По данным агентства, Китай оставался крупнейшим рынком сбыта, получая около 503 000 баррелей в сутки. Вторым по величине потребителем были США (239 000 баррелей в сутки), за ними следовали Европа (69 200 баррелей) и Индия (68 000 баррелей).
Добыча и экспорт нефти в Венесуэле выросли после того, как в конце 2022 года компания Chevron получила лицензию на работу в стране.
Во вторник Министерство финансов США распорядилось свернуть деятельность Chevron в Венесуэле в течение 30 дней. Данное решение было принято после того, как президент Трамп обвинил Мадуро в отсутствии прогресса в вопросах проведения избирательных реформ и возвращения мигрантов, передает Reuters.
В материале агентства говорится, что последствия отзыва лицензии особенно остро ощутят на себе американские нефтеперерабатывающие компании, работающие с тяжелой нефтью в Мексиканском заливе, ведь Трамп параллельно вводит тарифы для Канады и Мексики — ведущих поставщиков нефти в США.
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