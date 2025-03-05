Экспорт нефти из Венесуэлы вырос в преддверии отзыва лицензии у Chevron

В материале агентства говорится, что последствия отзыва лицензии особенно остро ощутят на себе американские нефтеперерабатывающие компании, работающие с тяжелой нефтью в Мексиканском заливе, ведь Трамп параллельно вводит тарифы для Канады и Мексики — ведущих поставщиков нефти в США.