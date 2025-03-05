ЕК продлит до 2027 года требования к странам ЕС заполнять газохранилища на 90%

Данная мера направлена на обеспечение повышенных запасов газа у государств ЕС на зимний период на случай перебоев с поставками топлива или аномальных холодов и периодов повышенного спроса. Вместе с тем это требование дополнительно подталкивает рост цен на газ на европейском рынке.