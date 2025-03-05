ЕК продлит до 2027 года требования к странам ЕС заполнять газохранилища на 90%

БРЮССЕЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) намерена продлить до 2027 года требования к странам ЕС по заполнению газохранилищ на 90% к 1 ноября. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект постановления Еврокомиссии.
По данным агентства, в проекте постановления предусмотрено «продление на 2 года — до конца 2027 года — требования о заполнении европейских газохранилищ до 90% по состоянию на 1 ноября» каждого года.
Данная мера направлена на обеспечение повышенных запасов газа у государств ЕС на зимний период на случай перебоев с поставками топлива или аномальных холодов и периодов повышенного спроса. Вместе с тем это требование дополнительно подталкивает рост цен на газ на европейском рынке.