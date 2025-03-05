DOGE сообщил, что США выдали кредиты на сумму $333 млн заемщикам старше 115 лет

В феврале Маск обратил внимание на наличие в базе данных системы соцобеспечения США нескольких миллионов лиц в возрасте от 120 до 369 лет. «Возможно, “Сумерки” (фильм о вампирах — прим. ТАСС) реальны и есть много вампиров, получающих социальное обеспечение», — написал он тогда в X.