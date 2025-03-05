DOGE сообщил, что США выдали кредиты на сумму $333 млн заемщикам старше 115 лет

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Управление по делам малого бизнеса США за два года выдало кредиты на общую сумму $333 млн людям, которым по данным властей было более 115 лет. Об этом сообщило курируемое бизнесменом Илоном Маском ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).
«В 2020—2021 гг. Управление по делам малого бизнеса США выдало 3 095 кредитов на сумму $333 млн заемщикам старше 115 лет, которые все еще числились живыми в базе данных Управления социального обеспечения», — указывается в сообщении ведомства в X.
«В одном случае 157-летний человек получил $36 тыс.», — говорится в заявлении DOGE.
В феврале Маск обратил внимание на наличие в базе данных системы соцобеспечения США нескольких миллионов лиц в возрасте от 120 до 369 лет. «Возможно, “Сумерки” (фильм о вампирах — прим. ТАСС) реальны и есть много вампиров, получающих социальное обеспечение», — написал он тогда в X.