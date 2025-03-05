Депутат рассказала, кто может рассчитывать на увеличенную пенсию

«Фиксированная часть выплаты к страховой пенсии удваивается для граждан, достигших 80-летнего возраста, и для инвалидов первой группы. То есть если гражданину присвоена инвалидность первой группы, то независимо от возраста будет удваиваться для пенсионера фиксированная часть выплаты», — уточнила Бессараб.