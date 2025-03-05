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Депутат рассказала, кто может рассчитывать на увеличенную пенсию

Увеличение пенсии в два раза положено россиянам старше 80 лет, напомнила в беседе с NEWS.ru депутат Светлана Бессараб.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

После достижения возраста в 80 лет, пенсия россиян становится в два раза выше, объяснила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат подчеркнула, что аналогично выплату увеличивают инвалидам первой группы, независимо от возраста.

«Фиксированная часть выплаты к страховой пенсии удваивается для граждан, достигших 80-летнего возраста, и для инвалидов первой группы. То есть если гражданину присвоена инвалидность первой группы, то независимо от возраста будет удваиваться для пенсионера фиксированная часть выплаты», — уточнила Бессараб.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».