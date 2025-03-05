CNBC: суд отверг попытку Маска помешать OpenAI стать коммерческой организацией

Маск и Альтман совместно с Ильей Суцкевером, Грегом Брокманом и рядом других лиц основали OpenAI в декабре 2015 года. Маск входил в совет директоров компании, однако покинул его в 2018 году. Весной 2023 года он основал стартап в сфере ИИ под названием xAI.