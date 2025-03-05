CNBC: суд отверг попытку Маска помешать OpenAI стать коммерческой организацией

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Федеральный суд США в Калифорнии отклонил иск Илона Маска против американской компании OpenAI и ее главы Сэма Альтмана из-за коммерциализации фирмы, разработавшей чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT. Об этом сообщил телеканал CNBC.
Согласно заявлению суда, истец не «смог обосновать» свои требования, и юридические шаги с целью помешать OpenAI стать коммерческой организацией должны быть прекращены.
Маск подал иск против OpenAI и Альтмана в марте 2024 года. Он выступает против превращения OpenAI в коммерческую организацию для получения прибыли, что поддерживает технологический гигант Microsoft. Это, по словам Маска, противоречит договорному соглашению от 2015 года, которое он подписывал как соучредитель.
Маск и Альтман совместно с Ильей Суцкевером, Грегом Брокманом и рядом других лиц основали OpenAI в декабре 2015 года. Маск входил в совет директоров компании, однако покинул его в 2018 году. Весной 2023 года он основал стартап в сфере ИИ под названием xAI.