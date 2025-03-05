Чешские НПЗ обратились за нефтью из госрезервов из-за перебоев поставок по «Дружбе»

ПРАГА, 5 марта. /ТАСС/. Чешские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) из-за прекращения поставок нефти по трубопроводу «Дружба» обратились к властям с просьбой предоставить это энергосырье из госрезервов. Со ссылкой на пресс-секретаря компании — оператора НПЗ Orlen Unipetrol Павела Каидла об этом сообщила газета Hospodářské noviny..
«Производство [автомобильного] топлива на обоих наших НПЗ в городах Литвинов (западная часть Чехии) и Кралупы-над-Влтавой (Центральная Чехия) сейчас осуществляется в полном объеме и без каких-либо ограничений. Тем не менее чтобы обеспечить [бесперебойное] снабжение НПЗ в городе Литвинов и производство там для чешского рынка [автомобильного] топлива, мы обратились в Управление государственных материальных резервов с просьбой предоставить нефть», — сказал Каидл.
Министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек проинформировал ранее, что в республику перестала поступать нефть по трубопроводу «Дружба». «Мы занимаемся решением возникшей ситуации. Нефтеперерабатывающие заводы в Чехии к ней [были] хорошо подготовлены. Кроме того, у нас [эффективно действует] мощная система государственных резервов, и поэтому я вновь хочу всех [жителей республики] успокоить [и убедить в том], что у нас имеется достаточно нефти для обеспечения потребностей домохозяйств и фирм. В случае, если поставки нефти по трубопроводу “Дружба” не возобновятся, мы перейдем на получение [этого энергетического сырья] через [трансальпийский] нефтепровод TAL+, который уже технически к этому готов», — отметил Влчек.
Чехия по трубопроводу «Дружба» импортировала в прошлом году 42% от общего объема закупленной нефти. В текущем году страна планирует полностью отказаться от поставок этого вида энергетического сырья из РФ и будет получать его по нефтепроводу TAL+, мощности которого для этого были значительно увеличены.
В последний раз о проблемах на нефтяной магистрали «Дружба» Чехия заявляла в декабре 2024 года. Непродолжительные сбои наблюдались в начале и конце месяца.
Нефтепровод «Дружба» проложен из Альметьевска. Он проходит через Брянск в Белоруссию и затем разветвляется на южную ветвь, по которой нефть через Украину поступает в Словакию, Чехию и Венгрию, а также северную ветвь, протянутую в Польшу и Германию.