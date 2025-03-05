Чешские НПЗ обратились за нефтью из госрезервов из-за перебоев поставок по «Дружбе»

Министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек проинформировал ранее, что в республику перестала поступать нефть по трубопроводу «Дружба». «Мы занимаемся решением возникшей ситуации. Нефтеперерабатывающие заводы в Чехии к ней [были] хорошо подготовлены. Кроме того, у нас [эффективно действует] мощная система государственных резервов, и поэтому я вновь хочу всех [жителей республики] успокоить [и убедить в том], что у нас имеется достаточно нефти для обеспечения потребностей домохозяйств и фирм. В случае, если поставки нефти по трубопроводу “Дружба” не возобновятся, мы перейдем на получение [этого энергетического сырья] через [трансальпийский] нефтепровод TAL+, который уже технически к этому готов», — отметил Влчек.