ЦБ увеличит продажи валюты на внутреннем рынке почти до ₽6 млрд в день

После остановки покупок со стороны ЦБ рубль торговался ниже 100 ₽ за доллар, но наиболее сильное укрепление российской валюты случилось в 2025 году. Так, 1 января официальный курс доллара составлял 101,7 ₽, а 5 марта — уже 89,2 ₽ Рубль укреплялся на фоне новостей о переговорах по урегулированию конфликта на Украине и роста конверсии экспортной выручки. 27 февраля истекла лицензия Минфина США на завершение операций с «Газпром нефтью» и «Сургутнефтегазом», которые подпали под санкции США 10 января, поэтому экспортеры старались к этой дате завершить расчеты.